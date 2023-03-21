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«Металлург» — «Авангард»: во сколько матч плей-офф КХЛ, где смотреть

«Металлург» — «Авангард»: во сколько матч плей-офф КХЛ, где смотреть
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Сегодня, 21 марта, в Магнитогорске пройдёт третий матч полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». Счёт в серии 2-0 в пользу «ястребов».

Начало встречи — в 17:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах KHL и KHL Prime.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
21 марта 2023, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск

Команды в третий раз подряд встретятся в плей-офф. Всего же между собой в рамках серий матчей на вылет в КХЛ соперники встречались четыре раза. Все серии были в полуфиналах Восточной конференции. Команды поровну поделили победы в сериях. В прошлом сезоне в семи матчах победу одержал «Металлург». В первом матче нынешней серии победу одержали омичи со счётом 2:1 в овертайме.

В сезонной серии клубы встречались четыре раза. Омичи одержали три победы при одном поражении. Следующие матчи будут сыграны 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.

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