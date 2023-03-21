Два очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Сан-Хосе». У Барабанова — гол + пас
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева одержали победу в матче со счётом 5:4 после овертайма.
Дублем в составе победителей отличился Маттиас Экхольм, ещё по разу забивали Ник Бьюгстад, Кайлер Ямамото и Дарнелл Нурс. Коннор Макдэвид записал в свой актив две результативные передачи.
У гостей в этой встрече забивали Стивен Лоренц, Эрик Карлссон, отметившийся дублем, а также российский форвард Александр Барабанов, на счету которого также результативная передача.
Основное время матча завершилось с ничейным счётом 4:4. Дарнелл Нурс забросил свою шайбу в овертайме, чем принёс победу гостям.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2023, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 4
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Барабанов (Гертл, Власик) – 05:50 (5x5) 1:1 Бьюгстад (Фёгеле, Янмарк) – 07:08 (5x5) 2:1 Ямамото (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 20:30 (5x5) 2:2 Лоренц (Агоццино, Беннинг) – 28:32 (5x5) 2:3 Карлссон (Зеттерлунд, Кутюр) – 30:23 (5x5) 3:3 Экхольм (Драйзайтль, Бушар) – 31:47 (5x5) 3:4 Карлссон (Барабанов, Каут) – 34:23 (5x5) 4:4 Экхольм (Макдэвид, Драйзайтль) – 56:13 (5x5) 5:4 Нурс (Ямамото, Ньюджент-Хопкинс) – 64:45 (3x3)
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