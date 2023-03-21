Два очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Сан-Хосе». У Барабанова — гол + пас

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева одержали победу в матче со счётом 5:4 после овертайма.

Дублем в составе победителей отличился Маттиас Экхольм, ещё по разу забивали Ник Бьюгстад, Кайлер Ямамото и Дарнелл Нурс. Коннор Макдэвид записал в свой актив две результативные передачи.

У гостей в этой встрече забивали Стивен Лоренц, Эрик Карлссон, отметившийся дублем, а также российский форвард Александр Барабанов, на счету которого также результативная передача.

Основное время матча завершилось с ничейным счётом 4:4. Дарнелл Нурс забросил свою шайбу в овертайме, чем принёс победу гостям.