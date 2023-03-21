«Лос-Анджелес» разгромил «Калгари» со счётом 8:2. Задоров и Гавриков очков не набрали

На стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Лос-Анджелес Кингз» принимал на своём льду «Калгари Флэймз». Разгромную победу со счётом 8:2 одержали хозяева.

В составе «королей» шайбы забросили Дрю Даути, Габриэль Виларди, Виктор Арвидссон, Майки Андерсон, а также Карл Грундстрём и Адриан Кемпе, которые оформили по дублю. Российский защитник Владислав Гавриков провёл на льду 21 минуту 23 секунды — второе время в команде, но не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «0».

За «Калгари» забили Тайлер Тоффоли и Ноа Ханифин. Российский защитник Никита Задоров отыграл 14 минут пять секунд — худшее время среди защитников «огоньков», не набрав очков, при коэффициенте надёжности «-1».