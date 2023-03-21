Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лос-Анджелес» разгромил «Калгари» со счётом 8:2. Задоров и Гавриков очков не набрали

«Лос-Анджелес» разгромил «Калгари» со счётом 8:2. Задоров и Гавриков очков не набрали
Комментарии

На стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Лос-Анджелес Кингз» принимал на своём льду «Калгари Флэймз». Разгромную победу со счётом 8:2 одержали хозяева.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2023, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
8 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Грундстрём (Купари, Макьюэн) – 08:15 (5x5)   2:0 Даути (Байфилд, Копитар) – 11:16 (5x5)   3:0 Виларди (Иафалло) – 12:13 (5x5)   4:0 Арвидссон (Кемпе, Копитар) – 15:46 (5x4)   4:1 Тоффоли (Линдхольм, Баклунд) – 20:34 (5x4)   5:1 Кемпе (Эдлер, Уокер) – 28:17 (5x5)   6:1 Кемпе (Байфилд, Даути) – 32:44 (5x5)   6:2 Ханифин (Коулман, Юбердо) – 49:01 (5x5)   7:2 Андерсон (Дано, Арвидссон) – 52:31 (4x3)   8:2 Грундстрём (Купари, Андерсон) – 55:50 (5x5)

В составе «королей» шайбы забросили Дрю Даути, Габриэль Виларди, Виктор Арвидссон, Майки Андерсон, а также Карл Грундстрём и Адриан Кемпе, которые оформили по дублю. Российский защитник Владислав Гавриков провёл на льду 21 минуту 23 секунды — второе время в команде, но не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «0».

За «Калгари» забили Тайлер Тоффоли и Ноа Ханифин. Российский защитник Никита Задоров отыграл 14 минут пять секунд — худшее время среди защитников «огоньков», не набрав очков, при коэффициенте надёжности «-1».

Новость по теме
«Добро пожаловать в Лос-Анджелес!» В «Кингз» отреагировали на дебютный гол Гаврикова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023