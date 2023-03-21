«Это тяжело. Мы упорно боролись». Кросби — о поражении от «Оттавы»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз». «Пингвины» уступили со счётом 1:2.

«По тому, как мы играли, казалось, что как только мы забьём один гол, то придут и остальные. У нас была хорошая возможность. К сожалению, соперник сразу же вернулся в игру и ещё раз забил. Это тяжело. Мы упорно боролись», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.