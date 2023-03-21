Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Барков стал лучшим бомбардиром в истории «Флориды»

Александр Барков стал лучшим бомбардиром в истории «Флориды»
Комментарии

Финский нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, форвард набрал своё 614-е очко за «пантер». Благодаря этому Барков смог побить рекорд «Флориды» по количеству результативных баллов, набранных за команду. Ранее это достижение принадлежало нападающему Джонатану Юбердо, на счету которого 613 очков.

Отметим, что Барков, имеющий российские корни, был задрафтован «Флоридой» в 2013 году в первом раунде под общим вторым номером. Форвард выступает за «пантер» с того же года.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

Новость по теме
20 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Детройт»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023