Александр Барков стал лучшим бомбардиром в истории «Флориды»

Финский нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, форвард набрал своё 614-е очко за «пантер». Благодаря этому Барков смог побить рекорд «Флориды» по количеству результативных баллов, набранных за команду. Ранее это достижение принадлежало нападающему Джонатану Юбердо, на счету которого 613 очков.

Отметим, что Барков, имеющий российские корни, был задрафтован «Флоридой» в 2013 году в первом раунде под общим вторым номером. Форвард выступает за «пантер» с того же года.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.