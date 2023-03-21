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Барков — о рекорде: запомню на всю оставшуюся жизнь момент, когда все начали аплодировать

Барков — о рекорде: запомню на всю оставшуюся жизнь момент, когда все начали аплодировать
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Капитан и нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков высказался о своём рекорде. Финский хоккеист превзошёл клубное достижение по количеству набранных очков в истории клуба. Барков отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» и довёл свой бомбардирский счёт до 614 баллов.

«Это прекрасное чувство, и я уверен, что со временем осознаю это намного сильнее. Я даже не понимал, что происходит, потому что ничего не ожидал. Запомню на всю оставшуюся жизнь этот момент, когда все начали аплодировать», — приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.

Отметим, что ранее этот рекорд принадлежал нападающему Джонатану Юбердо, на счету которого 613 очков.

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