Сможет ли «Торпедо» спасти с 0-3 серию со СКА?

Вчера, 20 марта, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершилась третья встреча второго раунда плей-офф КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» играло с санкт-петербургским СКА. Матч закончился крупной победой подопечных Романа Ротенберга со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). После этого успеха санкт-петербургская команда повела в серии со счётом 3-0.

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Отметим, что первый матч завершился лишь в овертайме победой СКА со счётом 2:1. Победный гол забил капитан армейцев Дмитрий Яшкин. Вторая встреча также закончилась успехом санкт-петербургской команды со счётом 5:4.