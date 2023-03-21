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Сможет ли «Торпедо» спасти с 0-3 серию со СКА?

Сможет ли «Торпедо» спасти с 0-3 серию со СКА?
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Вчера, 20 марта, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершилась третья встреча второго раунда плей-офф КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» играло с санкт-петербургским СКА. Матч закончился крупной победой подопечных Романа Ротенберга со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). После этого успеха санкт-петербургская команда повела в серии со счётом 3-0.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли «Торпедо» спасти с 0-3 серию со СКА?»

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Отметим, что первый матч завершился лишь в овертайме победой СКА со счётом 2:1. Победный гол забил капитан армейцев Дмитрий Яшкин. Вторая встреча также закончилась успехом санкт-петербургской команды со счётом 5:4.

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