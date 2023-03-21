Сможет ли «Торпедо» спасти с 0-3 серию со СКА?
Поделиться
Вчера, 20 марта, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершилась третья встреча второго раунда плей-офф КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» играло с санкт-петербургским СКА. Матч закончился крупной победой подопечных Романа Ротенберга со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). После этого успеха санкт-петербургская команда повела в серии со счётом 3-0.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли «Торпедо» спасти с 0-3 серию со СКА?»
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Отметим, что первый матч завершился лишь в овертайме победой СКА со счётом 2:1. Победный гол забил капитан армейцев Дмитрий Яшкин. Вторая встреча также закончилась успехом санкт-петербургской команды со счётом 5:4.
Комментарии
- 21 марта 2023
-
12:41
-
12:22
-
11:57
-
11:34
-
11:27
-
11:25
-
11:07
-
10:50
-
10:31
-
10:10
-
09:54
-
09:38
-
09:26
-
09:16
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:24
-
08:15
-
08:00
-
07:33
-
06:51
-
06:41
-
04:42
-
04:34
- 20 марта 2023
-
23:54
-
23:26
-
23:19
-
23:16
-
23:10
-
23:04
-
23:00
-
23:00
-
22:38
-
22:33
Партнерский контент