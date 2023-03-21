В минском «Динамо» ответили на вопрос, видят ли проблему в повышении пола зарплат в КХЛ

Исполняющий обязанности генерального директора минского «Динамо» Артём Каркоцкий прокомментировал итоги сезона.
«Мы придерживаемся той стратегии, которая будет работать на развитие белорусских игроков. На данный момент, может, команда и меняется, но цель, которой мы придерживаемся, достигается: много игроков доходит до уровня топ-клубов КХЛ. Первоначальная цель — чтобы как можно больше белорусов играло на очень высоком уровне. Это позитивный момент, что у нас меняется состав, но клубу нелегко заново собирать состав, когда большая часть игроков новые. С ними надо начинать заново, тренировать новой тактике и методике игре. Отходить от этой модели мы не будем. Как мы видим, рост белорусских игроков приличный.
На данный момент задолженностей по зарплатам у нас нет. В наше нестабильное время тяжело формировать бюджет, но мы не видим ничего проблемного в повышении пола в следующем сезоне», — передаёт слова Каркоцкого корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
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