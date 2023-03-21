Судьи отменили четыре гола в матче «Эдмонтона» и «Сан-Хосе» после запросов тренеров

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Сан-Хосе Шаркс» судьи отменили четыре гола после запросов главных тренеров.
Наставник «акул» Дэвид Куинн взял запрос один раз — и тогда арбитры отменили шайбу Зака Хаймана из-за помехи вратаря. Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт трижды обратился к судьям, после чего они отменили голы Александра Барабанова — из-за офсайда, Андреаса Юнссона — из-за помехи вратарю, и Ноа Грегора — из-за офсайда
Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева одержали победу со счётом 5:4 после овертайма.
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