Вратарь минского «Динамо» рассказал, что ему говорили игроки СКА во время матчей плей-офф

Голкипер минского «Динамо» Алексей Колосов рассказал о самых ярких воспоминаниях сезона. Вратарь также поделился мыслями о вылете команды в первом раунде плей-офф КХЛ от СКА. Кроме того, Колосов рассказал, что ему говорили хоккеисты армейского клуба во время матчей.
«Больше всего запомнилась, конечно, середина сезона. В первую очередь — Кубок Первого канала. На него мы с Виталием Пинчуком приехали после Матча звёзд КХЛ с хорошими эмоциями и сразу влились в сборную. Получился неплохой турнир, меня признали лучшим вратарём, что особенно приятно. Это были непередаваемые эмоции.
А тяжелее всего было в концовке чемпионата. Я в феврале просто устал, и последние матчи не очень удались. Но в серии со СКА вернулся на прежний уровень, который показывал в начале сезона. Обидно, что проиграли серию… Зато дали бой сильному сопернику. Против таких хороших игроков интересно и приятно играть. Во время игры Никита Гусев, Дмитрий Яшкин подъезжали, говорили: «Смотри, сейчас тебе забьём!» На самом деле это только подбадривало и мотивировало меня», — приводит слова Колосова Smartpress.by.
Напомним, минское «Динамо» проиграло серию СКА в шести матчах — 2-4. Суммарно белорусская команда пропустила 25 шайб, забив 17 голов.
- 21 марта 2023
-
14:10
-
14:00
-
13:54
-
13:33
-
13:17
-
12:57
-
12:41
-
12:22
-
11:57
-
11:34
-
11:27
-
11:25
-
11:07
-
10:50
-
10:31
-
10:10
-
09:54
-
09:38
-
09:26
-
09:16
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:24
-
08:15
-
08:00
-
07:33
-
06:51
-
06:41
-
04:42
-
04:34
- 20 марта 2023
-
23:54
-
23:26
-
23:19
-
23:16