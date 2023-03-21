Вратарь минского «Динамо» рассказал, что ему говорили игроки СКА во время матчей плей-офф

Голкипер минского «Динамо» Алексей Колосов рассказал о самых ярких воспоминаниях сезона. Вратарь также поделился мыслями о вылете команды в первом раунде плей-офф КХЛ от СКА. Кроме того, Колосов рассказал, что ему говорили хоккеисты армейского клуба во время матчей.

«Больше всего запомнилась, конечно, середина сезона. В первую очередь — Кубок Первого канала. На него мы с Виталием Пинчуком приехали после Матча звёзд КХЛ с хорошими эмоциями и сразу влились в сборную. Получился неплохой турнир, меня признали лучшим вратарём, что особенно приятно. Это были непередаваемые эмоции.

А тяжелее всего было в концовке чемпионата. Я в феврале просто устал, и последние матчи не очень удались. Но в серии со СКА вернулся на прежний уровень, который показывал в начале сезона. Обидно, что проиграли серию… Зато дали бой сильному сопернику. Против таких хороших игроков интересно и приятно играть. Во время игры Никита Гусев, Дмитрий Яшкин подъезжали, говорили: «Смотри, сейчас тебе забьём!» На самом деле это только подбадривало и мотивировало меня», — приводит слова Колосова Smartpress.by.

Напомним, минское «Динамо» проиграло серию СКА в шести матчах — 2-4. Суммарно белорусская команда пропустила 25 шайб, забив 17 голов.