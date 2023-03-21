«Легионерам в КХЛ тяжело». Французский хоккеист высказался о сложностях игры в России

Французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста поделился мнением об игре в России и о сложностях, с которыми сталкиваются легионеры в КХЛ.
«В Европе и НХЛ хоккей — это удовольствие, ты играешь для болельщиков и для себя, а здесь хоккей — это тяжёлая работа? Я бы с этим не согласился. Если серьёзно относиться — всегда будет работой. Но надо находить и весёлые моменты. Чтобы было весело, не обязательно забивать голы, набирать очки. Иногда я сам отхожу от этого принципа, но порой бывало весело кого-нибудь обыграть, выиграть один на один. Почти как гол. Иногда забываю про это. Не думаю, что в Европе или здесь веселее, игра та же. Просто надо своё веселье найти.
Давление? Здесь, конечно, его больше. Легионерам в этой лиге тяжело. Они редко остаются на много лет. Всегда есть постоянное давление. Российским игрокам в этом смысле легче, его меньше. Да, психологически тяжело. Много давления», — сказал Да Коста в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».
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