Фолиньо: у Капризова трудовая этика игрока четвёртого звена и поведение капитана

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо рассказал, что хотел бы перенять у российского форварда команды Кирилла Капризова. Кроме того, хоккеист поделился мнением о 25-летнем лидере «дикарей».

«Какой навык я хотел бы перенять у Капризова? То, как сильно его катание.

У Капризова трудовая этика игрока четвёртого звена и поведение капитана», — приводит слова Фолиньо The Athletic.

Отметим, что сейчас российский нападающий травмирован, он выбыл на три-четыре недели. «Миннесота» уже сыграла пять матчей без своего лидера. За этот отрезок «дикари» одержали три победы, суммарно забросив 24 шайбы. Капризов в нынешнем чемпионате сыграл в 65 матчах, в которых забил 39 голов и записал на свой счёт 74 (39+35) очка.