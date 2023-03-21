Фолиньо: у Капризова трудовая этика игрока четвёртого звена и поведение капитана
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо рассказал, что хотел бы перенять у российского форварда команды Кирилла Капризова. Кроме того, хоккеист поделился мнением о 25-летнем лидере «дикарей».
«Какой навык я хотел бы перенять у Капризова? То, как сильно его катание.
У Капризова трудовая этика игрока четвёртого звена и поведение капитана», — приводит слова Фолиньо The Athletic.
Отметим, что сейчас российский нападающий травмирован, он выбыл на три-четыре недели. «Миннесота» уже сыграла пять матчей без своего лидера. За этот отрезок «дикари» одержали три победы, суммарно забросив 24 шайбы. Капризов в нынешнем чемпионате сыграл в 65 матчах, в которых забил 39 голов и записал на свой счёт 74 (39+35) очка.
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