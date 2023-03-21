В «Вашингтоне» рассказали, как отреагировали на новость об уходе из жизни отца Овечкина
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал, как в команде отреагировали на уход из жизни отца капитана Александра Овечкина — Михаила. Хоккеисты «столичных» поддержали своего лидера.
«Все старались быть рядом с ним настолько, насколько могли. Ты можешь так много сделать или сказать, но просто пытаешься дать ему понять, что мы все рядом ради него. Не только семья, но и хоккей — это его любовь и страсть. Возможность быть рядом с командой и играть — это здорово. При этом есть вещи, которые выходят за рамки хоккея. К сожалению, когда это выходит на первый план, трудно с этим смириться. Как команда вы просто пытаетесь быть рядом с ним, когда можете», — приводит слова Уилсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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