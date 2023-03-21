Уилсон: Овечкин проделал потрясающую работу, учитывая, через что он прошёл за этот месяц

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением о российском капитане команды Александре Овечкине. Хоккеист высказался об успехах 37-летнего форварда на льду после ряда сложностей: ухода из жизни отца Михаила, травмы.
«Он просто продолжает забивать. Все это знают. Он просто продолжает забивать голы. Это очень важно для нашей команды. Когда у вас есть такой парень, как он, это даёт вам шанс побеждать — побеждать в каждом матче. Он проделал великолепную, потрясающую работу, если учесть, через что он прошёл за последний месяц», — приводит слова Уилсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, после возвращения из России Овечкин принял участие в 11 матчах, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач.
- 21 марта 2023
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