Канадский защитник «Адмирала»: ожидаю длинную серию с «Ак Барсом» в семь матчей

Защитник «Адмирала» Колби Уильямс рассказал о победе над «Ак Барсом» (1:0 ОТ) в третьем матче серии Кубка Гагарина.

«Было радостно вернуться, играть при своих трибунах было также здорово. Наши болельщики были в полном порядке, создавали шум весь матч. Мы их порадовали победой, надеемся зацепиться за это и послезавтра повторить.

Каждый матч этой серии очень похож — плотная игра с разницей в шайбу. Пока все три встречи близкие и малорезультативные. Все знают, насколько высок атакующий потенциал Казани, поэтому нам надо было их сдерживать. Ну и следовать своей системе, которой придерживаемся весь сезон. Вообще, у нас так складывается в этом году, что часто бывают встречи со счётом 2:1, 1:0, в плей-офф примерно так же, поскольку главное — оборона. Важно не пропустить, в первую очередь играем на результат. Не думаю, что и дальше по серии будет что-то новое.

Почему не удалось дожать соперника в третьем периоде? Думаю, каждый мог победить в этом матче. Но, думаю, разницу сделал Никита Серебряков. Может быть, кому-то игра показалась скучной, но так сложилось по счёту, хотя было много моментов и борьбы. Наш вратарь — лучший игрок команды на протяжении всего сезона, он это лишь раз доказал, сделав шат-аут.

Какой был план на овертайм? Все всё понимали, не нужно было много слов. Мы продолжили играть в своём стиле, да, тем более у нас шла игра ранее. Да и в регулярке часто играли в дополнительное время и потом били буллиты, поэтому знали, как действовать. Играли с холодной головой, дождались момента, и Лисовец бросил от синей через помеху вратарю. Как известно, любой хороший бросок может зайти, поэтому всё так удачно сложилось. Было круто наблюдать взорвавшуюся от рёва арену.

Ожидаю длинную серию, скорее всего, в семь матчей, эта победа придала нам уверенности. Мы поверили в себя, постараемся навязать борьбу и обыграть их. Но пока мысли лишь о следующей игре, надо пользоваться преимуществом своего льда и поддержкой трибун, а дальше видно будет», — цитирует Уильямса Metaratings.ru.

Следующая игра в серии Кубка Гагарина пройдёт завтра, 22 марта, во Владивостоке и начнётся в 12:30 мск.