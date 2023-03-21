Кожевников — о Тамбиеве: пусть заявит, что «артисты» не в Казани, а в Риге. И даже клоуны

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал поведение главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева.

«Уже говорил, что не разделяю восторги по поводу тренера «Адмирала» Тамбиева и его сверхзакрытого хоккея. Вчерашнее зрелище «Адмирал» — «Ак Барс» — не для слабонервных (смеётся). Ещё готов смотреть такой стиль в исполнении, например, «Локомотива», где хотя бы много молодёжи, но не готов в исполнении «Адмирала», где в основном легионеры и ветераны. Уже говорил, что никакого толку нашему хоккею от такого стиля нет.

Но проблема в том, что все эти похвалы сносят Тамбиеву голову. Он уже заговаривается: сначала называет наши города колхозом «Рассвет», затем игроков «Ак Барса» — артистами. Но мы по-прежнему добренькие люди — и всё прощаем.

Во имя интернационализма оставить Тамбиеву возможность доказать российскому хоккею свою законопослушность? Я — интернационалист номер один, всегда с удовольствием играл в той же Риге, но это именно нас националисты делают изгоями. Вот читаю последние заявления генсека Федерации хоккея Латвии — товарища Плужейтса. Кто такой — не знаю, на льду такого не встречал, но он прямым текстом говорит, что Латвия категорически против даже не возвращения России на мировую арену, а просто рассмотрения этого вопроса. Ну о каком интернационализме тут речь? Не смешите!

Так вот господам Тамбиеву, Скудре, Витолиньшу и так далее по тренерскому списку всех тех, кто зарабатывал на КХЛ, именно к этому чудаку в его рижский офис имеет смысл поехать. И заявить, что «артисты» не в Казани, а именно в Риге. И я даже добавил бы, что не «артисты», а клоуны.

Если же эти ребята хотят тихо отсидеться на двух стульях, здесь, в КХЛ — деньги, а там, в Риге — тишина, то всё, уже не получится. Нам нужна их поддержка. И нам больше нельзя выглядеть нелепо, позволяя КХЛ и весь наш хоккей, скажу без грубых выражений, использовать. Вот об этом, пожалуйста, и напишите!» — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

«Адмирал» в серии плей-офф с «Ак Барсом» уступает 1-2 в счёте. Следующий матч состоится завтра, 22 марта, и начнётся в 16:30 мск.