«В головах было, что это проходной матч». Войнов — о финале ОИ-2018 с Германией

Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов поделился воспоминаниями о финале Олимпийских игр — 2018. Сборная России победила сборную Германии в овертайме со счётом 4:3.

«В 2018-м был в лучшей форме? Не могу сказать, в какой момент был на пике, потому что всегда стараюсь играть на максимуме. Другое дело, что к каждым конкретным условиям приходится адаптироваться. За океаном свой стиль игры, на Олимпиаде – немного другой. Уровень у разных соревнований тоже разный. Это надо учитывать, чтобы, выкладываясь по полной, приносить максимальную пользу.

Когда наша команда вытащила концовку финала с немцами – это было чудо? Говорить можно много, но у немцев была хорошая команда. А у нас в головах было то, что это проходной матч…

Было такое отношение к сопернику в финале? Безусловно. Не могу сказать за всех. Конечно, стараешься настраиваться из-за всех сил, понимаешь, что это последний матч на Олимпиаде и в нём надо отдать всё. Но когда против тебя выходит не Канада, а Германия… У меня до сих пор в глазах темнеет при воспоминании, как немцы нам забивают третий гол и до конца третьего периода остаётся меньше четырёх минут. Потом ещё Серега Калинин удаляется за минуту с небольшим до конца. Думаю, без чуда там не обошлось», — приводит слова Войнова сайт КХЛ.

Ранее Войнов рассказал о возвращении в КХЛ в 2015 году и о работе с бывшим главным тренером клубов КХЛ и сборной России Олегом Знарком.