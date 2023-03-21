Дементьев: при счёте 3-0 нет гарантии, что СКА победит в серии с «Торпедо»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал о серии плей-офф между СКА и нижегородским «Торпедо». Напомним, армейцы ведут в серии 3-0.

«Мне нравится плей-офф КХЛ и то, как игроки стараются, как относятся к своей работе. Много интересных тренерских решений. Нет серий, где однозначно можно предугадать результат. Даже при счёте 3-0 в пользу СКА нет гарантии того, что питерская команда в итоге победит. Столько моментов не смогли реализовать хоккеисты «Торпедо» в последнем матче, что-то не получилось и у вратаря. Бывает неудачное стечение обстоятельств, когда всё идёт не так. Тем не менее мы видим рисунок игры «Торпедо». Можно ждать любого исхода серии. Было достаточно примеров в истории, когда команда уступала 0-3, но выигрывала четыре матча подряд. В этом случае игрокам «Торпедо» не нужно соглашаться с результатом, а СКА не надо расслабляться.

«Торпедо» может вернуться в серию за счёт мастерства, желания и удачи. Это три компонента, которые необходимы для победы», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Следующий матч в серии пройдёт завтра, 22 марта. Команды сыграют в Нижнем Новгороде.