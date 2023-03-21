Форвард «Металлурга» Карпов забил впервые с января 2023 года

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит матч Кубка Гагарина. «Металлург» принимает на своём льду омский «Авангард». Идёт первый период, счёт 1:1.
На 12-й минуте стартового отрезка восстановил равенство в счёте Максим Карпов. 31-летний нападающий после полученной передачи на пятачок хладнокровно остановил шайбу и отправил её в ворота голкипера «ястребов» Василия Демченко.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Отметим, что для Карпова эта шайба стала первой в розыгрыше Кубка Гагарина. Максим прервал 22-матчевую серию без голов. В последний раз форвард забрасывал шайбу 12 января 2023 года в матче с «Адмиралом» (1:2 ОТ).
Напомним, омичи лидируют в серии со счётом 2-0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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