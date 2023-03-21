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Форвард «Металлурга» Карпов забил впервые с января 2023 года

Форвард «Металлурга» Карпов забил впервые с января 2023 года
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В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит матч Кубка Гагарина. «Металлург» принимает на своём льду омский «Авангард». Идёт первый период, счёт 1:1.

На 12-й минуте стартового отрезка восстановил равенство в счёте Максим Карпов. 31-летний нападающий после полученной передачи на пятачок хладнокровно остановил шайбу и отправил её в ворота голкипера «ястребов» Василия Демченко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Отметим, что для Карпова эта шайба стала первой в розыгрыше Кубка Гагарина. Максим прервал 22-матчевую серию без голов. В последний раз форвард забрасывал шайбу 12 января 2023 года в матче с «Адмиралом» (1:2 ОТ).

Напомним, омичи лидируют в серии со счётом 2-0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
21 марта 2023, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2-й период
1 : 1
Авангард
Омск
0:1 Найт (Сведберг, Ткачёв) – 05:58 (5x5)   1:1 Карпов (Майе) – 11:46 (5x5)
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