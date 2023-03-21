Евгений Кузнецов приступил к тренировкам после травмы из-за хита защитника «Миннесоты»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов принял участие в утренней тренировке клуба, сообщает журналист Сэмми Сильвер в своём «твиттере». Ранее отмечалось, что его восстановление после повреждения из-за хита в матче с «Миннесотой» займёт несколько дней.
Напомним, в начале заключительного периода матча с «Миннесотой Уайлд» Кузнецов попал под силовой приём защитника «дикарей» Мэтта Дамбы. Россиянин долгое время не мог подняться со льда и в итоге ушёл в раздевалку. Кузнецов в текущем сезоне провёл за «столичных» 69 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 39 результативных передач, набрав в общей сложности 51 очко.
«Вашингтон» после 71 матча набрал 73 очка и занимает 11-е место в таблице Востока. В следующем матче клуб из столицы США примет на своём льду «Коламбус Блю Джекетс» (в ночь на 22 марта в 2:00 мск).
- 21 марта 2023
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