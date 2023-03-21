Фетисов: уверен, что Малкин сможет войти в топ-30 или топ-20 лучших бомбардиров НХЛ
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал выход российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина на 44-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
«Малкин из разряда высококлассных игроков мирового хоккея, поэтому здесь ничего нового не скажу. Поздравляю его с таким достижением. Уверен, что он сможет войти в топ-30 или даже топ-20 лучших бомбардиров в истории НХЛ», — приводит слова Фетисова «РБК Спорт».
Как отмечает пресс-служба НХЛ, 36-летний форвард набрал своё 1219-е (468+751) очко в 1051-й встрече в НХЛ. В текущем сезоне на счету Малкина 72 (24+48) очка в 70 встречах. «Питтсбург» занимает девятое место в турнирной таблице Востока, имея в активе 78 очков.
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