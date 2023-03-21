Президент КХЛ Морозов: зачем лиге «Куньлунь»? Нам интересен китайский рынок

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о роли «Куньлуня» в лиге и о том, почему китайский клуб не играет на родине.
«Зачем нам китайская команда и почему она играет не дома? «Куньлунь» играет в Мытищах, потому что вмешалась пандемия, он не мог играть в Китае. Китайский рынок интересен лиге. Если до Олимпиады там о хоккее вообще не говорили, то после Игр интерес вырос. Мы хотим, чтобы он играл у себя на родине. В Мытищах им сложно собрать болельщиков на трибунах. В Китае тоже было мало зрителей? Тогда они только начинали, это было за три года до Олимпиады. А сейчас они увидели продукт мирового уровня. Им хочется видеть свою команду. Мы будем только приветствовать возвращение «Куньлунь Ред Стар» на родину», — заявил Морозов в программе «Хоккей не футбол» на Первом канале.
«Куньлунь» в регулярном сезоне занял предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.
- 21 марта 2023
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