Ландеског приступил к тренировкам. Нападающий «Колорадо» не играл в сезоне из-за травмы
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Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландеског возобновил тренировки, сообщает TSN. 30-летний форвард занимался в форме, предназначенной для бесконтактной борьбы.
Ландеског ещё не играл в этом сезоне после операции на колене в межсезонье. 30-летний капитан «Эвеланш» набрал 59 (30+29) очков в 51 игре прошлого сезона.
Что касается других травмированных, по словам главного тренера Джареда Беднара, защитник Кейл Макар вернётся в строй со дня на день.
«Лавины» в текущем сезоне провели 69 матчей, в которых набрали 88 результативных баллов. В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» сыграет дома с «Питтсбург Пингвинз» в ночь на 23 марта в 3:00 мск.
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