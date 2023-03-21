Защитник Сведберг забил впервые за «Авангард» в 60-й игре

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит матч Кубка Гагарина. «Металлург» принимает на своём льду омский «Авангард». После третьего периода счёт 1:1.
На 16-й минуте третьего периода восстановил равенство в матче защитник омичей Виктор Сведберг с передач Рида Буше и Владимира Ткачёва.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Этот гол стал для 31-летнего защитника первым за омский клуб. Сведберг забросил в 60-й игре за «Авангард». В регулярном сезоне КХЛ Виктор отметился тремя результативными передачами за 35 встреч. Отметим, что это второй сезон для игрока обороны в сибирском клубе.
Напомним, омичи лидируют в серии Кубка Гагарина со счётом 2-0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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