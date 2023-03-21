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Защитник Сведберг забил впервые за «Авангард» в 60-й игре

Защитник Сведберг забил впервые за «Авангард» в 60-й игре
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В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит матч Кубка Гагарина. «Металлург» принимает на своём льду омский «Авангард». После третьего периода счёт 1:1.

На 16-й минуте третьего периода восстановил равенство в матче защитник омичей Виктор Сведберг с передач Рида Буше и Владимира Ткачёва.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Этот гол стал для 31-летнего защитника первым за омский клуб. Сведберг забросил в 60-й игре за «Авангард». В регулярном сезоне КХЛ Виктор отметился тремя результативными передачами за 35 встреч. Отметим, что это второй сезон для игрока обороны в сибирском клубе.

Напомним, омичи лидируют в серии Кубка Гагарина со счётом 2-0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
21 марта 2023, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Найт (Буше, Сведберг) – 05:58 (5x5)   1:1 Карпов (Майе) – 11:46 (5x5)   2:1 Дронов (Кёрран, Лайпсик) – 54:26 (5x5)   2:2 Сведберг (Буше, Ткачёв) – 55:41 (5x5)   2:3 Грицюк – 64:31 (5x5)
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