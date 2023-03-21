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«Авангард» в овертайме победил «Металлург» и находится в шаге от победы в серии плей-офф

«Авангард» в овертайме победил «Металлург» и находится в шаге от победы в серии плей-офф
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился третий матч розыгрыша Кубка Гагарина. «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии — 3-0 в пользу омичей.

На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл Корбан Найт с передач Виктора Сведберга и Владимира Ткачёва. На 12-й минуте стартового отрезка восстановил равенство в счёте Максим Карпов с передачи Филиппа Майе.

Во второй двадцатиминутке команды голов не забили.

На 15-й минуте третьего периода вывел хозяев вперёд Григорий Дронов с передач Коди Кёррана и Брендана Лайпсика. На 16-й минуте третьего периода восстановил равенство в матче защитник омичей Виктор Сведберг с передач Рида Буше и Владимира Ткачёва.

В овертайме победу «ястребам» принёс Арсений Грицюк.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
21 марта 2023, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Найт (Буше, Сведберг) – 05:58 (5x5)   1:1 Карпов (Майе) – 11:46 (5x5)   2:1 Дронов (Кёрран, Лайпсик) – 54:26 (5x5)   2:2 Сведберг (Буше, Ткачёв) – 55:41 (5x5)   2:3 Грицюк – 64:31 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующие матчи в серии плей-офф будут сыграны 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.

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