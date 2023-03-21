Форвард «Авангарда» Грицюк во второй раз в серии с «Металлургом» забил в овертайме

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился третий матч розыгрыша Кубка Гагарина. «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии — 3-0 в пользу омичей.

На пятой минуте дополнительного времени победу «ястребам» принёс бросок Арсения Грицюка.

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Отметим, что это вторая шайба в овертайме для 22-летнего форварда «ястребов» в серии Кубка Гагарина с «Металлургом». В первом матче в Омске Грицюк забросил шайбу в дополнительное время на девятой минуте.

Напомним, следующие матчи в серии плей-офф будут сыграны 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.