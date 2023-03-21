«Секрет в мастерстве игроков». Кравец оценил третью победу «Авангарда» над «Металлургом»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвёл итог третьего матча в серии плей-офф с «Металлургом» (3:2 ОТ).
«Очень тяжёлая игра, с очень хорошей и сильной командой, которая отлично играет на контратаках. Считаю, что ребята выполнили установку, сделали минимальным количество контратак. Спасибо и нашему вратарю за очень хорошие сейвы. Самое главное, что играли командой. В очередной раз искали выход, а не причины, и добились важной победы.
Опасений нет, что у Найта кончатся силы. Он профессионал, и подготовка, которая была проведена, поможет ребятам выдержать в любой ситуации. В очередной раз в овертайме включили голову в определённых моментах, поэтому смотрелись лучше соперника. Во втором периоде, где тоже была дальняя лавка, этого не было.
Не сказал бы, что «Авангард» сильнее выглядит в реализации. Секрет в мастерстве игроков. Не думаю, что мы начали сегодня осторожнее. Просто «Металлург» начал активнее, и мы, конечно, это ожидали. Грицюк? Каждый использует свои лучшие качества. У Арсения есть бросок, и он его использовал», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 21 марта 2023
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