И. Воробьёв — о третьем поражении: «Металлург» был лучше «Авангарда» во многих компонентах

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение от омского «Авангарда» (2:3 ОТ) в третьем матче серии Кубка Гагарина.

«Во многих компонентах были лучше соперника. Но в реализации «Авангард» был лучше. Нам предстоит теперь самая важная игра сезона. Надо выгрызать её зубами и цепляться за серию. В овертайме они выглядели посвежее, да. Это не оправдание, а факт. Тут всё превратилось в кто кого переменяет, кто кого на смене поймает. Мне это не очень нравится, но это жизнь», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующий матч в серии плей-офф состоится в Магнитогорске 23 марта и начнётся в 17:00 мск. Если потребуется, заключительные игры пройдут 25, 27, 29 марта.