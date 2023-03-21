«Товарищ у Омска один…» И. Воробьёв — о слабом большинстве «Металлурга» в серии

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв после поражения от «Авангарда» (2:3 ОТ) в третьем матче серии Кубка Гагарина рассказал о слабом большинстве «Магнитки» в серии и об игре форварда омичей Корбана Найта на вбрасываниях.

«Нестандартные решения на следующий матч? Будем думать, будем решать. Большинство? Сегодня и был план Б, Дронов забил на излёте, два защитника у нас выходили на розыгрыш. Но всё начинается со вбрасывания, там товарищ у Омска один… Мы сначала 60 метров раз-два сбегаем, а потом уже начинаем разыгрывать», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующий матч в серии плей-офф состоится в Магнитогорске 23 марта и начнётся в 17:00 мск. Если потребуется, заключительные игры пройдут 25, 27, 29 марта.