«Товарищ у Омска один…» И. Воробьёв — о слабом большинстве «Металлурга» в серии
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв после поражения от «Авангарда» (2:3 ОТ) в третьем матче серии Кубка Гагарина рассказал о слабом большинстве «Магнитки» в серии и об игре форварда омичей Корбана Найта на вбрасываниях.
«Нестандартные решения на следующий матч? Будем думать, будем решать. Большинство? Сегодня и был план Б, Дронов забил на излёте, два защитника у нас выходили на розыгрыш. Но всё начинается со вбрасывания, там товарищ у Омска один… Мы сначала 60 метров раз-два сбегаем, а потом уже начинаем разыгрывать», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Следующий матч в серии плей-офф состоится в Магнитогорске 23 марта и начнётся в 17:00 мск. Если потребуется, заключительные игры пройдут 25, 27, 29 марта.
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