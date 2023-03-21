Сможет ли «Металлург» спасти серию с «Авангардом» с 0-3?

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился третий матч розыгрыша Кубка Гагарина. «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии — 3-0 в пользу омичей.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: сможет ли «Металлург» спасти серию с «Авангардом» с 0-3?

Напомним, в первых двух матчах «ястребы были сильнее 2:1 ОТ и 4:3. Следующий матч в серии плей-офф состоится в Магнитогорске 23 марта и начнётся в 17:00 мск. Если потребуется, заключительные игры пройдут 25, 27, 29 марта.

Ранее главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о ключевых моментах неудачной игры «Магнитки» в серии плей-офф с «ястребами».