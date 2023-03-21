Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сможет ли «Металлург» спасти серию с «Авангардом» с 0-3?

Сможет ли «Металлург» спасти серию с «Авангардом» с 0-3?
Комментарии

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился третий матч розыгрыша Кубка Гагарина. «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии — 3-0 в пользу омичей.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: сможет ли «Металлург» спасти серию с «Авангардом» с 0-3?

Напомним, в первых двух матчах «ястребы были сильнее 2:1 ОТ и 4:3. Следующий матч в серии плей-офф состоится в Магнитогорске 23 марта и начнётся в 17:00 мск. Если потребуется, заключительные игры пройдут 25, 27, 29 марта.

Ранее главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о ключевых моментах неудачной игры «Магнитки» в серии плей-офф с «ястребами».

Новость по теме
«Две игры отдали в овертайме, одну — на тупом удалении». И. Воробьёв — о 0-3 в серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023