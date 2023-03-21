Команды КХЛ сыграли 20 овертаймов в текущем плей-офф. Рекорд лиги — 25
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился третий матч розыгрыша Кубка Гагарина. «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии — 3-0 в пользу омичей.
Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, этот овертайм стал 20-м в текущем плей-офф. Это пятый случай в истории розыгрышей Кубка Гагарина с 20 и более играми с овертаймами.
Рекорд за всю историю лиги – 25 матчей, завершившихся за пределами основного времени в плей-офф 2014 года.
Отметим, что «Адмирал» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина одержал победы во всех четырёх матчах, которые завершились в овертайме: трижды в серии с «Салаватом Юлаевым» и один раз с «Ак Барсом».
Новость по теме«Адмирал» выиграл в четвёртом овертайме в плей-офф подряд
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