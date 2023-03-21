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Хет-трик Чеховича помог «Локомотиву» победить ЦСКА и сократить отставание в серии плей-офф

Хет-трик Чеховича помог «Локомотиву» победить ЦСКА и сократить отставание в серии плей-офф
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился третий матч розыгрыша Кубка Гагарина. «Локомотив» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 6:2 одержали железнодорожники. Счёт в серии — 2-1 в пользу ЦСКА.

На второй минуте первого периода счёт в матче открыл Иван Чехович с передач Артура Каюмова и Андрея Сергеева. На девятой минуте периода восстановил равенство в счёте Максим Мамин с передач Владислава Каменева и Антона Слепышева. На 11-й минуте Иван Чехович с передач Алексея Марченко и Павла Красковского оформил дубль.

На четвёртой минуте второго периода счёт 3:1 сделал Рушан Рафиков с передач Степана Никулина и Георгия Иванова. Спустя две минуты сократил отставание в счёте Константин Окулов с передачи Сергея Плотникова. На 19-й минуте периода Иван Чехович оформил свой первый хет-трик в плей-офф КХЛ. Спустя 42 секунды пятую шайбу «Локомотива» забросил Александр Елесин с передачи Даниила Тесанова.

В конце третьего периода довёл счёт до крупного Павел Красковский с передач Рушана Рафикова и Алексея Марченко.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
21 марта 2023, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
6 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Чехович (Каюмов, Сергеев) – 01:28 (5x4)   1:1 Мамин (Каменев, Слепышев) – 08:12 (5x4)   2:1 Чехович (Марченко, Красковский) – 10:21 (5x5)   3:1 Рафиков (Никулин, Иванов) – 23:37 (5x5)   3:2 Окулов (Плотников) – 25:25 (5x5)   4:2 Чехович (Шалунов, Сергеев) – 37:22 (5x5)   5:2 Елесин (Тесанов) – 38:04 (5x5)   6:2 Красковский (Рафиков, Марченко) – 57:39 (5x4)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующие матчи будут сыграны 23, 25 и, если потребуется, 27, 29 марта.

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