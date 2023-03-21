Хет-трик Чеховича помог «Локомотиву» победить ЦСКА и сократить отставание в серии плей-офф

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился третий матч розыгрыша Кубка Гагарина. «Локомотив» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 6:2 одержали железнодорожники. Счёт в серии — 2-1 в пользу ЦСКА.

На второй минуте первого периода счёт в матче открыл Иван Чехович с передач Артура Каюмова и Андрея Сергеева. На девятой минуте периода восстановил равенство в счёте Максим Мамин с передач Владислава Каменева и Антона Слепышева. На 11-й минуте Иван Чехович с передач Алексея Марченко и Павла Красковского оформил дубль.

На четвёртой минуте второго периода счёт 3:1 сделал Рушан Рафиков с передач Степана Никулина и Георгия Иванова. Спустя две минуты сократил отставание в счёте Константин Окулов с передачи Сергея Плотникова. На 19-й минуте периода Иван Чехович оформил свой первый хет-трик в плей-офф КХЛ. Спустя 42 секунды пятую шайбу «Локомотива» забросил Александр Елесин с передачи Даниила Тесанова.

В конце третьего периода довёл счёт до крупного Павел Красковский с передач Рушана Рафикова и Алексея Марченко.

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Следующие матчи будут сыграны 23, 25 и, если потребуется, 27, 29 марта.