Экс-игрок СКА: Ротенберг — открытие сезона. Все посмеивались, а он сориентировался

Бывший игрок СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Константин Меньшиков рассказал, в чём должно прибавить «Торпедо» в серии плей-офф со СКА, и оценил работу главного тренера армейцев Романа Ротенберга.
«Торпедовцы не будут ничего менять в четвёртом матче. У них игра есть, она смотрится. Просто ребята допускают ошибки, типичные для молодёжи: держал – не додержал, потеряли игрока… Пропадает концентрация, когда устают. У СКА всё-таки опытнее ребята. А Ларионов пришёл в Нижний, сделал «команду-скороспелку». Но она мне нравится. Игра у них хорошая, правильная, перспективная. Когда возмужают и подправят ошибки в обороне, будут добиваться результата.
Как «Торпедо» играть в среду, чтобы размочить счёт в серии? Так же, как играли. Ошибки, которые они допускали, — от невнимательности. Резко по ходу плей-офф команда измениться не может, даже опытная. А «Торпедо» — команда молодая. Просто если противник давит, приходится много сил тратить на оборону своих ворот. У Нижнего работает страховка: в зону возвращаются один, два, три игрока. Они же участвуют в атаке. Тотальный хоккей. Когда-то ЦСКА так играл, когда в нём был Ларионов.
Ротенберг — открытие сезона. Никто не думал, все посмеивались: как это, человек пришёл ниоткуда, слегка играл в хоккей детский и любительский. Но он правильно сориентировался — у него большая команда помощников, начиная от ассистентов на скамейке и заканчивая Владимиром Владимировичем Юрзиновым. Это же не как раньше — один Тарасов у бортика или один Чернышёв. Потом уже появились помощники. Мне лично не представить, чтобы при живом Тарасове кто-то на скамейке рисовал игрокам в блокноте, как разыграть лишнего. А сейчас так принято — главный может и в сторонке постоять», — цитирует Меньшикова «РБ Спорт».
- 21 марта 2023
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