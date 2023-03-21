Фёдоров: «Локомотив» должен был выигрывать у ЦСКА минимум одну игру в Москве

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения от «Локомотива» (2:6) рассказал о настрое своих игроков на матчи плей-офф.

«Услышали ли меня игроки относительно начала матчей? Ребята прекрасно реагируют и слышат все эти вещи. Но вы поймите, мы играем против серьёзного соперника, который должен был выигрывать минимум одну игру в Москве, а то и две. Поэтому здесь ни мы, ни ребята, не испытывают никаких иллюзий. Но пока у нас не получается найти тот запал и поджечь его, чтобы сыграть все 60 минут, а не только какие-то отрезки», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Следующие матчи в серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Локомотивом» будут сыграны 23, 25 и, если потребуется, 27, 29 марта.