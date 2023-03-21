Результаты матчей плей-офф КХЛ 21 марта, турнирная сетка

21 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены две третьи встречи второго раунда плей-офф.
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился третий матч розыгрыша Кубка Гагарина. «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии — 3-0 в пользу омичей. Следующие матчи в серии плей-офф будут сыграны 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился третий матч розыгрыша Кубка Гагарина. «Локомотив» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 6:2 одержали железнодорожники. Счёт в серии — 2-1 в пользу ЦСКА. Следующие матчи будут сыграны 23, 25 и, если потребуется, 27, 29 марта.
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