Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей плей-офф КХЛ 21 марта, турнирная сетка

Результаты матчей плей-офф КХЛ 21 марта, турнирная сетка
Комментарии

21 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены две третьи встречи второго раунда плей-офф.

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился третий матч розыгрыша Кубка Гагарина. «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии — 3-0 в пользу омичей. Следующие матчи в серии плей-офф будут сыграны 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
21 марта 2023, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Найт (Буше, Сведберг) – 05:58 (5x5)   1:1 Карпов (Майе) – 11:46 (5x5)   2:1 Дронов (Кёрран, Лайпсик) – 54:26 (5x5)   2:2 Сведберг (Буше, Ткачёв) – 55:41 (5x5)   2:3 Грицюк (Чистяков) – 64:31 (5x5)

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился третий матч розыгрыша Кубка Гагарина. «Локомотив» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 6:2 одержали железнодорожники. Счёт в серии — 2-1 в пользу ЦСКА. Следующие матчи будут сыграны 23, 25 и, если потребуется, 27, 29 марта.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
21 марта 2023, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
6 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Чехович (Каюмов, Сергеев) – 01:28 (5x4)   1:1 Мамин (Каменев, Слепышев) – 08:12 (5x4)   2:1 Чехович (Марченко, Красковский) – 10:21 (5x5)   3:1 Рафиков (Никулин, Иванов) – 23:37 (5x5)   3:2 Окулов (Плотников) – 25:25 (5x5)   4:2 Чехович (Шалунов, Сергеев) – 37:22 (5x5)   5:2 Елесин (Тесанов) – 38:04 (5x5)   6:2 Красковский (Рафиков, Марченко) – 57:39 (5x4)
Турнирная сетка Кубка Гагарина
Раз в год и… Самый критикуемый иностранец КХЛ подтолкнул «Металлург» к пропасти Раз в год и… Самый критикуемый иностранец КХЛ подтолкнул «Металлург» к пропасти
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023