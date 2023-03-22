Расписание матчей плей-офф КХЛ 22 марта

Сегодня, 22 марта, пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

«Адмирал» во Владивостоке примет казанский «Ак Барс». В первой встрече сильнее оказались казанцы. Дальневосточная команда, уступая с середины первого периода, смогла отыграться, однако всё равно потерпела поражение — 2:3. Во втором матче «барсы» одержали волевую победу со счётом 2:1. В третьей игре команды не забили голов в основное время, в овертайме сильнее оказались «моряки» — 1:0. Счёт в серии — 2-1 в пользу «барсов».

В Нижнем Новгороде состоится четвёртая встреча серии полуфинала Западной конференции между СКА и «Торпедо». В первом матче армейцы переиграли нижегородцев в овертайме со счётом 2:1. Во второй игре СКА был сильнее в результативной перестрелке — 5:4. В третьем матче клуб из Санкт-Петербурга одержал сухую победу 4:0 и находится в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина.