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Расписание матчей плей-офф КХЛ 22 марта

Расписание матчей плей-офф КХЛ 22 марта
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Сегодня, 22 марта, пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

«Адмирал» во Владивостоке примет казанский «Ак Барс». В первой встрече сильнее оказались казанцы. Дальневосточная команда, уступая с середины первого периода, смогла отыграться, однако всё равно потерпела поражение — 2:3. Во втором матче «барсы» одержали волевую победу со счётом 2:1. В третьей игре команды не забили голов в основное время, в овертайме сильнее оказались «моряки» — 1:0. Счёт в серии — 2-1 в пользу «барсов».

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
22 марта 2023, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Ак Барс
Казань

В Нижнем Новгороде состоится четвёртая встреча серии полуфинала Западной конференции между СКА и «Торпедо». В первом матче армейцы переиграли нижегородцев в овертайме со счётом 2:1. Во второй игре СКА был сильнее в результативной перестрелке — 5:4. В третьем матче клуб из Санкт-Петербурга одержал сухую победу 4:0 и находится в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
22 марта 2023, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Хоккей обманывать нельзя. «Адмирал» достоин подражания намного больше, чем «Торпедо» Хоккей обманывать нельзя. «Адмирал» достоин подражания намного больше, чем «Торпедо»
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