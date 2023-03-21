Чехович: хет-трик? Разозлился, мне не хочется сидеть в запасе

Нападающий «Локомотива» Иван Чехович прокомментировал победу над ЦСКА (6:2) в третьем матче серии Кубка Гагарина и рассказал про свой хет-трик в матче. Напомним, это первый хет-трик в плей-офф для 24-летнего нападающего.
«Эмоциональная игра. Это первое, что приходит в голову. Много голов забили, отличный матч. Прибавили на добиваниях, не хватало второго добивания в московских матчах.
Хет-трик? Разозлился. Конечно, мне не хочется сидеть в запасе. Такие матчи раскрепощают, придают уверенности», — цитирует Чеховича официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Отмечается, что в истории «Локомотива» это третий хет-трик в розыгрышах Кубка Гагарина и первый с 2011 года.
Следующие матчи в серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Локомотивом» будут сыграны 23, 25 и, если потребуется, 27, 29 марта.
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