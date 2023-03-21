Макдэвид обратился к Овечкину по случаю выхода Александра на 2-е место в списке снайперов

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид обратился к российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину и поздравил своего коллегу по амплуа с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории. В декабре 2022 года капитан «столичных» забил 802-й гол и обошёл Горди Хоу.

«Поздравляю, Ови, с тем, что ты обогнал Горди Хоу. Это потрясающее достижение. Мне было весело наблюдать за твоей игрой, когда я рос, был ребёнком. Сейчас у меня есть возможность играть против тебя — это всегда очень весело. Поздравляю, отличное достижение. Следующее — догнать Великого, буду следить за твоей погоней», — приводит слова Макдэвида пресс-служба «Вашингтона».

Отметим, что сейчас Овечкин отстаёт от лидирующего Уэйна Гретцки на 75 голов. В преддверии встречи с «Коламбус Блю Джекетс» (22 марта, 2:00 мск) состоится церемония чествования россиянина.