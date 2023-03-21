Кросби — Овечкину: знаю, что у тебя осталось много топлива в баке. Продолжай в том же духе

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби обратился к российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину и поздравил его с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории.

«Хей, Ови, хочу поздравить тебя с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории. То, как ты продолжаешь забивать, просто невероятно. Знаю, что у тебя осталось ещё много топлива в баке. Продолжай в том же духе!» — приводит слова Кросби пресс-служба «Вашингтона».

Отметим, что сейчас Овечкин отстаёт от лидирующего легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги на 75 голов.

Ранее с поздравлением по случаю выхода Овечкина на второе место в списке лучших снайперов в истории выступил канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.