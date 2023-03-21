Кросби — Овечкину: знаю, что у тебя осталось много топлива в баке. Продолжай в том же духе

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби обратился к российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину и поздравил его с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории.
«Хей, Ови, хочу поздравить тебя с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории. То, как ты продолжаешь забивать, просто невероятно. Знаю, что у тебя осталось ещё много топлива в баке. Продолжай в том же духе!» — приводит слова Кросби пресс-служба «Вашингтона».
Отметим, что сейчас Овечкин отстаёт от лидирующего легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги на 75 голов.
Ранее с поздравлением по случаю выхода Овечкина на второе место в списке лучших снайперов в истории выступил канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.
- 21 марта 2023
-
23:08
-
23:02
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:49
-
22:31
-
22:27
-
22:17
-
22:14
-
22:12
-
21:56
-
21:48
-
21:32
-
21:23
-
21:12
-
21:05
-
20:58
-
20:55
-
20:52
-
20:45
-
20:40
-
20:36
-
20:33
-
20:13
-
20:00
-
19:56
-
19:47
-
19:44
-
19:34
-
19:25
-
19:21
-
18:46
-
18:30
-
18:12