«Овечкин заслужил это». Главный тренер «Вашингтона» — о церемонии чествования

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт в преддверии церемонии чествования капитана «столичных» Александра Овечкина по поводу выхода российского нападающего на второе место в списке лучших снайперов НХЛ выразил своё восхищение игрой 37-летнего форварда. Напомним, чествование состоится перед матчем с «Коламбус Блю Джекетс» (в ночь на 22 марта в 2:00 мск).

«Он заслужил это. Эту минуту славы за все его достижения, за всё, что он сделал. Увидеть все детали этого особенного вечера — это то, что он заслужил» — приводит слова Лавиолетта пресс-служба «Вашингтона».

Ранее с поздравлением по случаю выхода Овечкина на второе место в списке лучших снайперов в истории выступили Коннор Макдэвид и Сидни Кросби.