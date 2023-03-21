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«Овечкин заслужил это». Главный тренер «Вашингтона» — о церемонии чествования

«Овечкин заслужил это». Главный тренер «Вашингтона» — о церемонии чествования
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт в преддверии церемонии чествования капитана «столичных» Александра Овечкина по поводу выхода российского нападающего на второе место в списке лучших снайперов НХЛ выразил своё восхищение игрой 37-летнего форварда. Напомним, чествование состоится перед матчем с «Коламбус Блю Джекетс» (в ночь на 22 марта в 2:00 мск).

«Он заслужил это. Эту минуту славы за все его достижения, за всё, что он сделал. Увидеть все детали этого особенного вечера — это то, что он заслужил» — приводит слова Лавиолетта пресс-служба «Вашингтона».

Ранее с поздравлением по случаю выхода Овечкина на второе место в списке лучших снайперов в истории выступили Коннор Макдэвид и Сидни Кросби.

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