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«Исторический момент». Овечкин поделился мнением о церемонии чествования в свой адрес

«Исторический момент». Овечкин поделился мнением о церемонии чествования в свой адрес
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о церемонии чествования, которую устроят для него перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (22 марта, 2:00 мск). Поводом стал выход форварда на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Это важный момент. Здесь все: мама, брат, жена, дети. Они разделят этот момент со мной. Как и болельщики, одноклубники. Важный момент, исторический — для каждого из нас.

Моя потрясающая результативность за годы в НХЛ? Я просто делаю свою работу. Ребята, которые играют со мной, помогают мне в этом, помогают работать усерднее. Без моих одноклубников, тренеров этого никогда не произошло бы. Это командный вид спорта, не индивидуальный», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

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