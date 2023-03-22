Овечкин — о своей карьере: я счастливчик. С самого первого дня это было будто… сон

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался в преддверии встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (22 марта, 2:00 мск). Перед ней состоится церемония чествования, которую устроят для него. Поводом стал выход форварда на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Я дебютировал в НХЛ тоже в матче с «Коламбусом»? Я нервничал. Моя мечта исполнилась: тебя драфтуют, затем год проводишь в России, после приезжаешь в НХЛ и не знаешь, куда пойдёт твоя карьера. Я счастливчик, потому что всё время провёл в одной команде. Мы выиграли Кубок Стэнли, мы установили рекорды. С самого первого дня это было будто… сон», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».