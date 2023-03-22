Игроки «Вашингтона» вышли на раскатку перед матчем НХЛ в форме с номером Овечкина. Видео

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» скоро состоится очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Коламбус Блю Джекетс». Начало встречи — в 2:00 мск.

Игроки «Кэпиталз» вышли на раскатку в джерси с номером капитана команды Александра Овечкина. «Вашингтон» проводит церемонию чествования российского форварда на сегодняшнем матче по поводу его выхода на второе место по голам в НХЛ.

ВИДЕО

Напомним, в матче с «Миннесотой Уайлд» Овечкин сделал дубль и забросил свои 818-ю и 819-ю шайбы в Национальной хоккейной лиге. До рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки по голам в лиге осталось 75 шайб.

«Вашингтон» после 71 матча набрал 73 очка и занимает 11-е место в таблице Востока.