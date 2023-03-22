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Александру Овечкину изготовили эксклюзивный костюм для торжественной церемонии. Видео

Александру Овечкину изготовили эксклюзивный костюм для торжественной церемонии. Видео
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин получил необычный костюм для торжественной церемонии в честь своего выхода на второе место по количеству голов в НХЛ.

Дизайнер Том Барнет изготовил для россиянина эксклюзивный классический костюм, на внутренней стороне которого отмечены ключевые события карьеры капитана «Кэпиталз». Изображения включают членов семьи Овечкина, кадр завоевания Кубка Стэнли, объятия с соотечественниками Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым, а также другие моменты.

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Напомним, в матче с «Миннесотой Уайлд» Овечкин сделал дубль и забросил свои 818-ю и 819-ю шайбы в Национальной хоккейной лиге. До рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки по голам в лиге осталось 75 шайб.

«Вашингтон» после 71 матча набрал 73 очка и занимает 11-е место в таблице Востока. Сегодня, 22 марта, столичная команда проводит торжественную церемонию в честь выхода Овечкина на второе место по количеству голов в НХЛ.

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