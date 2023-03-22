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Овечкин обогнал Гретцки по количеству сезонов с 40+ голами и установил новый рекорд НХЛ

Овечкин обогнал Гретцки по количеству сезонов с 40+ голами и установил новый рекорд НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости в матче идёт первый период. Счёт — 2:0 в пользу столичной команды.

На шестой минуте российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забросил первую шайбу «Вашингтона» в этом матче. 37-летний форвард забивает минимум 40 голов в НХЛ уже в 13-м сезоне подряд. Россиянин превзошёл соответствующий рекорд, который ранее делил с Уэйном Гретцки (12 сезонов). Нападающие Марио Лемье и Марсель Дионн забивали не менее 40 голов в НХЛ по 10 сезонов подряд.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате российский нападающий набрал 69 (40+29) очков.

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