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«Я же говорил! Ты дотронулся до неё или нет?» Реакция Овечкина на рекордный гол в НХЛ

«Я же говорил! Ты дотронулся до неё или нет?» Реакция Овечкина на рекордный гол в НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс». На момент написания новости в матче идёт третий период. Счёт — 5:3 в пользу столичной команды.

Нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Дилан Стоун разбираются, кто забил, после первой заброшенной шайбы хозяев.

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На шестой минуте матча российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забросил первую шайбу «Вашингтона» в этом матче. 37-летний форвард забивает минимум 40 голов в НХЛ уже в 13-м сезоне подряд. Россиянин превзошёл соответствующий рекорд, который ранее делил с Уэйном Гретцки (12 сезонов).

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