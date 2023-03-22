Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Евангелисты помог «Нэшвиллу» обыграть «Баффало»

Дубль Евангелисты помог «Нэшвиллу» обыграть «Баффало»
Комментарии

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 7:3 (2:0, 4:2, 1:1).

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте — отличился Филип Томасино, выведя «Нэшвилл» вперёд. На 19-й минуте Мэтт Дюшейн удвоил преимущество гостей в счёте.

На 24-й минуте усилиями Дилана Козенса «Баффало» сократил отставание в счёте, однако всего через 24 секунды игрового времени Томми Новак забросил третью шайбе «Сэйбрз» в этом матче. На 30-й минуте встречи Люк Евангелиста увеличил преимущество гостей, а через 40 секунд и вовсе оформил дубль. До конца второй четверти Райан Макдона довёл счёт до разгромного, однако Тейдж Томпсон отыграл одну шайбу для «Баффоло» до конца периода.

В заключительной двадцатиминутке Джефф Скиннер смог сократить отставание «Сэйбрз» до трёх шайб, однако точку в матче голом в пустые ворота поставили игроки «Нэвилла» — отличился Мэтт Дюшейн.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2023, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 7
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Томасино (Дюшейн) – 11:45 (5x5)   0:2 Дюшейн (Томасино, Лозон) – 18:43 (5x5)   1:2 Козенс (Петерка, Куинн) – 23:36 (5x5)   1:3 Новак (Евангелиста, Бэрри) – 24:00 (5x5)   1:4 Евангелиста (Новак, Сарос) – 29:21 (5x5)   1:5 Евангелиста (Шервуд) – 30:01 (5x5)   1:6 Макдона (Евангелиста) – 35:52 (5x5)   2:6 Томпсон (Далин, Олофссон) – 37:17 (5x3)   3:6 Скиннер (Так) – 47:45 (5x5)   3:7 Дюшейн (Макдона) – 57:37 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023