Дубль Евангелисты помог «Нэшвиллу» обыграть «Баффало»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 7:3 (2:0, 4:2, 1:1).

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте — отличился Филип Томасино, выведя «Нэшвилл» вперёд. На 19-й минуте Мэтт Дюшейн удвоил преимущество гостей в счёте.

На 24-й минуте усилиями Дилана Козенса «Баффало» сократил отставание в счёте, однако всего через 24 секунды игрового времени Томми Новак забросил третью шайбе «Сэйбрз» в этом матче. На 30-й минуте встречи Люк Евангелиста увеличил преимущество гостей, а через 40 секунд и вовсе оформил дубль. До конца второй четверти Райан Макдона довёл счёт до разгромного, однако Тейдж Томпсон отыграл одну шайбу для «Баффоло» до конца периода.

В заключительной двадцатиминутке Джефф Скиннер смог сократить отставание «Сэйбрз» до трёх шайб, однако точку в матче голом в пустые ворота поставили игроки «Нэвилла» — отличился Мэтт Дюшейн.