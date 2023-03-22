Дубль Евангелисты помог «Нэшвиллу» обыграть «Баффало»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 7:3 (2:0, 4:2, 1:1).
Счёт в матче был открыт на 12-й минуте — отличился Филип Томасино, выведя «Нэшвилл» вперёд. На 19-й минуте Мэтт Дюшейн удвоил преимущество гостей в счёте.
На 24-й минуте усилиями Дилана Козенса «Баффало» сократил отставание в счёте, однако всего через 24 секунды игрового времени Томми Новак забросил третью шайбе «Сэйбрз» в этом матче. На 30-й минуте встречи Люк Евангелиста увеличил преимущество гостей, а через 40 секунд и вовсе оформил дубль. До конца второй четверти Райан Макдона довёл счёт до разгромного, однако Тейдж Томпсон отыграл одну шайбу для «Баффоло» до конца периода.
В заключительной двадцатиминутке Джефф Скиннер смог сократить отставание «Сэйбрз» до трёх шайб, однако точку в матче голом в пустые ворота поставили игроки «Нэвилла» — отличился Мэтт Дюшейн.
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