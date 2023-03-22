40-й гол Овечкина в сезоне не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Коламбусом»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Счёт — 7:6 в пользу гостей.

На шестой минуте российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забросил первую шайбу «Вашингтона» в этом матче. 37-летний форвард забивает минимум 40 голов в НХЛ уже в 13-м сезоне. Россиянин превзошёл соответствующий рекорд, который ранее делил с Уэйном Гретцки (12 сезонов).

В первом периоде «Вашингтон» успел забить три гола, «Коламбус» ответил одной заброшенной шайбой. Второй период матча закончился с равным счётом 2:2. В третьей двадцатиминутке гости восстановили равенство и перевели игру в овертайм.

На 3-й минуте овертайма Джек Рослович забил седьмой гол «Коламбуса» в этом матче и принёс победу своей команде — 7:6 в пользу гостей.