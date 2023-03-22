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40-й гол Овечкина в сезоне не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Коламбусом»

40-й гол Овечкина в сезоне не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Коламбусом»
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Счёт — 7:6 в пользу гостей.

На шестой минуте российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забросил первую шайбу «Вашингтона» в этом матче. 37-летний форвард забивает минимум 40 голов в НХЛ уже в 13-м сезоне. Россиянин превзошёл соответствующий рекорд, который ранее делил с Уэйном Гретцки (12 сезонов).

В первом периоде «Вашингтон» успел забить три гола, «Коламбус» ответил одной заброшенной шайбой. Второй период матча закончился с равным счётом 2:2. В третьей двадцатиминутке гости восстановили равенство и перевели игру в овертайм.

На 3-й минуте овертайма Джек Рослович забил седьмой гол «Коламбуса» в этом матче и принёс победу своей команде — 7:6 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2023, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 7
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 05:12 (5x5)   2:0 Оши (Фехервари, Милано) – 08:10 (5x5)   3:0 Шири (Сандин, Протас) – 16:00 (5x5)   3:1 Робинсон (Оливье) – 16:45 (5x5)   3:2 Боквист (Бемстрём, Силлинджер) – 26:57 (5x5)   4:2 Милано (Бекстрём, Оши) – 30:36 (5x5)   4:3 Рослович (Джонсон, Бланкенбург) – 35:01 (5x4)   5:3 Дженсен (Дауд, Уилсон) – 39:52 (5x5)   5:4 Боквист (Педерсон, Робинсон) – 46:37 (5x5)   5:5 Бемстрём (Лайне, Годро) – 48:35 (5x5)   6:5 Дженсен (Линдгрен) – 55:24 (5x5)   6:6 Дженнер (Джонсон, Лайне) – 59:13 (6x5)   6:7 Рослович (Годро) – 62:43 (3x3)
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