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«Рейнджерс» обыграли «Каролину» в матче регулярного чемпионат НХЛ

«Рейнджерс» обыграли «Каролину» в матче регулярного чемпионат НХЛ
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 3:1).

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте — отличился Тайлер Мотт, выведя хозяев льда вперёд. Вторая шайба в матче была заброшена на 50-й минуте усилиями Джейлена Чатфилда, сравнявшего счёт во встрече. На 51-й минуте Каапо Какко снова вывел «Рейнджерс» вперёд, однако всего через 18 секунд игрового времени Стефан Ноэсен снова сравнял счёт.

Точку в матче на 58-й минуте поставил Теуво Терявяйнен, принеся победу «Каролине» — 3:2.

«Рейнджерс» потерпели первое поражение в последних пяти матчах. «Каролина» одержала третью победу в пяти последних встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2023, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Мотт (Гудроу, Веси) – 17:00 (5x5)   1:1 Чатфилд (Степан, Друри) – 49:49 (5x5)   2:1 Какко (Линдгрен, Фокс) – 50:20 (5x5)   2:2 Ноэсен (Фаст, Стаал) – 50:38 (5x5)   2:3 Терявяйнен (Бёрнс, Котканиеми) – 57:27 (5x5)
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