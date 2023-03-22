«Рейнджерс» обыграли «Каролину» в матче регулярного чемпионат НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 3:1).

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте — отличился Тайлер Мотт, выведя хозяев льда вперёд. Вторая шайба в матче была заброшена на 50-й минуте усилиями Джейлена Чатфилда, сравнявшего счёт во встрече. На 51-й минуте Каапо Какко снова вывел «Рейнджерс» вперёд, однако всего через 18 секунд игрового времени Стефан Ноэсен снова сравнял счёт.

Точку в матче на 58-й минуте поставил Теуво Терявяйнен, принеся победу «Каролине» — 3:2.

«Рейнджерс» потерпели первое поражение в последних пяти матчах. «Каролина» одержала третью победу в пяти последних встречах.