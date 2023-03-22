«Рейнджерс» обыграли «Каролину» в матче регулярного чемпионат НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 3:1).
Счёт в матче был открыт на 18-й минуте — отличился Тайлер Мотт, выведя хозяев льда вперёд. Вторая шайба в матче была заброшена на 50-й минуте усилиями Джейлена Чатфилда, сравнявшего счёт во встрече. На 51-й минуте Каапо Какко снова вывел «Рейнджерс» вперёд, однако всего через 18 секунд игрового времени Стефан Ноэсен снова сравнял счёт.
Точку в матче на 58-й минуте поставил Теуво Терявяйнен, принеся победу «Каролине» — 3:2.
«Рейнджерс» потерпели первое поражение в последних пяти матчах. «Каролина» одержала третью победу в пяти последних встречах.
- 22 марта 2023
-
04:56
-
04:55
-
04:51
-
04:48
-
04:43
-
04:20
-
03:09
-
02:56
-
02:40
-
02:09
-
01:52
-
00:45
-
00:43
- 21 марта 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:29
-
23:08
-
23:02
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:49
-
22:31
-
22:27
-
22:17
-
22:14
-
22:12
-
21:56
-
21:48
-
21:32
-
21:23
-
21:12
-
21:05
-
20:58
-
20:55