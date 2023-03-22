Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Флориду»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:3 (1:1, 4:1, 1:1).
Счёт в матче был открыт уже на второй минуте — Мэттью Ткачук вывел «Флориду» вперёд". Ещё до конца первого периода усилиями Джоэля Фараби «Филадельфия» сравняла счёт.
Во втором периоде в ворота Алекса Лайона залетело сразу четыре шайбы — отличились Скотт Лотон, Иван Проворов и Трэвис Санхайм, оформивший дубль. В составе «Флориды» голом отметился Брэндон Монтур.
В заключительной двадцатиминутке команды обменялись забитыми голами — на шайбу Сэма Рейнхарта «Филадельфия» ответила голом Моргана Фроста.
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