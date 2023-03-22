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Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Флориду»

Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Флориду»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:3 (1:1, 4:1, 1:1).

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте — Мэттью Ткачук вывел «Флориду» вперёд". Ещё до конца первого периода усилиями Джоэля Фараби «Филадельфия» сравняла счёт.

Во втором периоде в ворота Алекса Лайона залетело сразу четыре шайбы — отличились Скотт Лотон, Иван Проворов и Трэвис Санхайм, оформивший дубль. В составе «Флориды» голом отметился Брэндон Монтур.

В заключительной двадцатиминутке команды обменялись забитыми голами — на шайбу Сэма Рейнхарта «Филадельфия» ответила голом Моргана Фроста.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2023, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Вераге, Луостаринен) – 01:15 (5x5)   1:1 Фараби (Кейтс, Замула) – 04:43 (5x5)   2:1 Санхайм (Лемье) – 28:42 (5x5)   2:2 Монтур (Барков, Райнхарт) – 34:17 (5x5)   3:2 Лотон (Деанджело, Замула) – 36:54 (5x5)   4:2 Санхайм (Кейтс, Фараби) – 38:05 (5x5)   5:2 Проворов (Фёрстер, Фрост) – 38:55 (5x5)   5:3 Райнхарт (Барков, Монтур) – 53:49 (6x4)   6:3 Фрост (Фёрстер) – 57:59 (en)
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